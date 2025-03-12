Сенатор Грэм призвал РФ согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозил болезненными санкциями

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм надеется, что Россия согласится на "30-дневное перемирие", но если РФ откажется, необходимо будет наложить на нее санкции.

Источник: Линдси Грэм в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Грэм заявил, что был рад услышать, что "Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня".

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"Команда Трампа - молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции", - считает он.

Сенатор США заверил, что будет вводить санкции, предусмотренные Конгрессом, "которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран".

"Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину", - добавил он.

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