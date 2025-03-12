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Сенатор Грэм призвал РФ согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозил болезненными санкциями

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 12 марта 2025, 13:34
Сенатор Грэм призвал РФ согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозил болезненными санкциями
Линдси Грэм, фото: Getty Images

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм надеется, что Россия согласится на "30-дневное перемирие", но если РФ откажется, необходимо будет наложить на нее санкции.

Источник: Линдси Грэм в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Грэм заявил, что был рад услышать, что "Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня".

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"Команда Трампа - молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции", - считает он.

Сенатор США заверил, что будет вводить санкции, предусмотренные Конгрессом, "которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран".

"Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину", - добавил он.

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Предыстория:

  • По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, ведь "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".
  • Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.
  • А российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

СШАроссийско-украинская войнаРосcиясанкции
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