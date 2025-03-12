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Україна шукає вихід із блокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС – Сибіга

Уляна Кричковська, Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 14:12
Україна шукає вихід із блокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС – Сибіга
Фото з Facebook Andrij Sybiha

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна шукає різні шляхи для розв'язання питання угорського блокування переговорів про вступ до Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги у Варшаві, яку передає "Укрінформ"

Пряма мова Сибіги: "Ми знаємо позицію Угорщини, яка на сьогодні дійсно заблокувала відкриття переговорних кластерів. Ми дуже розраховуємо на можливість залучення дипломатичного процесу для розблокування, тому що це також інтерес Європи – подальше просування України на шляху до членства в ЄС".

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Деталі: Міністр зазначив, що Україна зараз розглядає різні можливості, як разом з Угорщиною розв'язувати питання блокування переговорів.

Він також наголосив, що Київ зацікавлений у тому, щоб головування Польщі в Раді ЄС стало успішним, і сподівається на активну роль Варшави у відкритті окремих переговорних кластерів.

"Ми в постійних консультаціях з польською стороною, сьогодні з міністром Сікорським ми теж торкнулися цього питання", – додав український дипломат.

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Нагадаємо: 

МЗСУгорщинаУкраїнаЄвропа
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