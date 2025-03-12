Україна шукає вихід із блокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС – Сибіга
Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна шукає різні шляхи для розв'язання питання угорського блокування переговорів про вступ до Євросоюзу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги у Варшаві, яку передає "Укрінформ"
Пряма мова Сибіги: "Ми знаємо позицію Угорщини, яка на сьогодні дійсно заблокувала відкриття переговорних кластерів. Ми дуже розраховуємо на можливість залучення дипломатичного процесу для розблокування, тому що це також інтерес Європи – подальше просування України на шляху до членства в ЄС".
Деталі: Міністр зазначив, що Україна зараз розглядає різні можливості, як разом з Угорщиною розв'язувати питання блокування переговорів.
Він також наголосив, що Київ зацікавлений у тому, щоб головування Польщі в Раді ЄС стало успішним, і сподівається на активну роль Варшави у відкритті окремих переговорних кластерів.
"Ми в постійних консультаціях з польською стороною, сьогодні з міністром Сікорським ми теж торкнулися цього питання", – додав український дипломат.
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Нагадаємо:
- В середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.
- Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС знайти спосіб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.