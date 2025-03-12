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Украина ищет выход из блокирования Венгрией переговоров о вступлении в ЕС – Сибига

Уляна Кричковская, Степан ГафткоСреда, 12 марта 2025, 14:12
Украина ищет выход из блокирования Венгрией переговоров о вступлении в ЕС – Сибига
Фото c Facebook Andrij Sybiha

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ищет различные пути для решения вопроса венгерского блокирования переговоров о вступлении в Евросоюз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сибиги в Варшаве, которое передает "Укринформ"

Прямая речь Сибиги: "Мы знаем позицию Венгрии, которая на сегодня действительно заблокировала открытие переговорных кластеров. Мы очень рассчитываем на возможность привлечения дипломатического процесса для разблокирования, потому что это также интерес Европы – дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС".

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Детали: Министр отметил, что Украина сейчас рассматривает различные возможности, как вместе с Венгрией решить вопрос блокирования переговоров.

Он также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы председательство Польши в Совете ЕС стало успешным, и надеется на активную роль Варшавы в открытии отдельных переговорных кластеров.

"Мы в постоянных консультациях с польской стороной, сегодня с министром Сикорским мы тоже коснулись этого вопроса", – добавил украинский дипломат.

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Напомним: 

  • В середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.
  • Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину большой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.
  • Недавно президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС найти способ разблокировать открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

МИДВенгрияУкраинаЕвропа
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