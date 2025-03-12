Украина ищет выход из блокирования Венгрией переговоров о вступлении в ЕС – Сибига

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ищет различные пути для решения вопроса венгерского блокирования переговоров о вступлении в Евросоюз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сибиги в Варшаве, которое передает "Укринформ"

Прямая речь Сибиги: "Мы знаем позицию Венгрии, которая на сегодня действительно заблокировала открытие переговорных кластеров. Мы очень рассчитываем на возможность привлечения дипломатического процесса для разблокирования, потому что это также интерес Европы – дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС".

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Детали: Министр отметил, что Украина сейчас рассматривает различные возможности, как вместе с Венгрией решить вопрос блокирования переговоров.

Он также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы председательство Польши в Совете ЕС стало успешным, и надеется на активную роль Варшавы в открытии отдельных переговорных кластеров.

"Мы в постоянных консультациях с польской стороной, сегодня с министром Сикорским мы тоже коснулись этого вопроса", – добавил украинский дипломат.

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Напомним: