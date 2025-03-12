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Через російську атаку на Донеччину загинули троє людей, ще 2 постраждали

Анастасія ПроцСереда, 12 березня 2025, 14:27
Через російську атаку на Донеччину загинули троє людей, ще 2 постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

12 березня внаслідок російських атак на Покровськ та Мирноград Донецької області загинули троє мирних жителів, ще двоє отримали поранення. 

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Зранку 12 березня 2025 року під приціл армії держави-агресора потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка". 

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Деталі: Пізніше окупанти повторили удар по місту, внаслідок чого загинув 38-річний чоловік. 

Також росіяни завдали удару по Мирнограду, під час якого загинув 39-річний мешканець. 

Крім цього, внаслідок ще одного обстрілу житлового будинку, смертельні поранення отримав 62-річний чоловік, а його 61-річна дружина дістала забій спини. Тип застосованого озброєння наразі встановлюється. 

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За фактом воєнних злочинів прокуратура розпочала кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 КК України. 

Донецька областьобстрілжертви
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