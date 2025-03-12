Через російську атаку на Донеччину загинули троє людей, ще 2 постраждали
12 березня внаслідок російських атак на Покровськ та Мирноград Донецької області загинули троє мирних жителів, ще двоє отримали поранення.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно: "Зранку 12 березня 2025 року під приціл армії держави-агресора потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка".
Деталі: Пізніше окупанти повторили удар по місту, внаслідок чого загинув 38-річний чоловік.
Також росіяни завдали удару по Мирнограду, під час якого загинув 39-річний мешканець.
Крім цього, внаслідок ще одного обстрілу житлового будинку, смертельні поранення отримав 62-річний чоловік, а його 61-річна дружина дістала забій спини. Тип застосованого озброєння наразі встановлюється.
За фактом воєнних злочинів прокуратура розпочала кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.