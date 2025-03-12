Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Из-за российской атаки на Донетчину погибли три человека, еще 2 пострадали

Анастасия ПроцСреда, 12 марта 2025, 14:27
Из-за российской атаки на Донетчину погибли три человека, еще 2 пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

12 марта в результате российских атак на Покровск и Мирноград Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще двое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Утром 12 марта 2025 года под прицел армии государства-агрессора попал частный сектор Покровска, где получила осколочное ранение головы 50-летняя женщина".

Реклама:

Детали: Позже оккупанты повторили удар по городу, в результате чего погиб 38-летний мужчина.

Также россияне нанесли удар по Мирнограду, во время которого погиб 39-летний житель.

Кроме этого, в результате еще одного обстрела жилого дома, смертельные ранения получил 62-летний мужчина, а его 61-летняя жена получила ушиб спины. Тип примененного вооружения сейчас устанавливается.

РЕКЛАМА:

По факту военных преступлений прокуратура начала уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Донецкая областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Все новости...
Донецкая область
Оккупанты атаковали Донецкую область: погибли четыре человека, среди них дети
Оккупанты сбросили авиабомбу на Северск: 1 погибший, 4 раненых
Оккупанты ударили по Константиновке: ранены 4 мирных жителей, среди них – мать и сын
Последние новости
09:22
Маск отменил финансирование команде, которая спасает похищенных Россией украинских детей
08:59
Рубио прокомментировал данные о подготовке встречи Трампа с Си
08:45
текстПредчувствие моральной победы – Михаил Дубинянский
08:43
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
08:29
Двадцать гражданских ранеными и погибшими - только за сутки на Херсонщине
08:12
США готовят новые ограничения на въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь – NYT
07:28
видеоЛиквидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака
07:19
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1180 оккупантов – Генштаб
06:40
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
06:30
Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW
Все новости...
Реклама:
Реклама: