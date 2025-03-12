Из-за российской атаки на Донетчину погибли три человека, еще 2 пострадали

12 марта в результате российских атак на Покровск и Мирноград Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще двое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Утром 12 марта 2025 года под прицел армии государства-агрессора попал частный сектор Покровска, где получила осколочное ранение головы 50-летняя женщина".

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Детали: Позже оккупанты повторили удар по городу, в результате чего погиб 38-летний мужчина.

Также россияне нанесли удар по Мирнограду, во время которого погиб 39-летний житель.

Кроме этого, в результате еще одного обстрела жилого дома, смертельные ранения получил 62-летний мужчина, а его 61-летняя жена получила ушиб спины. Тип примененного вооружения сейчас устанавливается.

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По факту военных преступлений прокуратура начала уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.