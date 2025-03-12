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Зеленський пояснив, чому Київ у перемовинах зі США погодивя на 30-денне перемир'я

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 15:16
Зеленський пояснив, чому Київ у перемовинах зі США погодивя на 30-денне перемир'я
Володимир Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський пояснює, що Україна погодилась на ідею Сполучених Штатів про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру". 

Джерело: глава держави у спілкуванні з українськими ЗМІ наступного дня після перемовин у Саудівській Аравії, цитує "Європейська правда"

Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.

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Президент України зазначив, що не має ілюзій з приводу того, що Росія буде дотримуватися якихось домовленостей, але вважав за необхідне пристати на пропозицію американської сторони про 30-денне перемир’я, щоб не підігрувати твердженням про те, що Україна нібито взагалі не хоче завершення війни. 

"Я підкреслював неодноразово: ніхто з нас не вірить рускім – ми це проходили. Але із наративами, що ми не хочемо закінчення війни, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене це важливо – закінчити війну. Я хочу, щоби президент США це бачив, щоб американці це бачили і відчували. І щоби Європа і всі були в союзі щодо того, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни", – пояснив Зеленський.

"Тому моя реакція була – що ми готові до формату тиші на 30 днів. У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", – додав він. 

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переговориЗеленськийСШАРосія
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