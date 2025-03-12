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Зеленский объяснил, почему Киев в переговорах с США согласился на 30-дневное перемирие

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 15:16
Зеленский объяснил, почему Киев в переговорах с США согласился на 30-дневное перемирие
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский объясняет, что Украина согласилась на идею Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня в российско-украинской войне для того, чтобы не подыгрывать утверждениям о "нежелании мира".

Источник: глава государства в общении с украинскими СМИ на следующий день после переговоров в Саудовской Аравии, цитирует "Европейская правда"

Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.

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Президент Украины отметил, что не питает иллюзий по поводу того, что Россия будет придерживаться каких-то договоренностей, но счел необходимым принять предложение американской стороны о 30-дневном перемирии, чтобы не подыгрывать утверждениям о том, что Украина якобы вообще не хочет завершения войны.

"Я подчеркивал неоднократно: никто из нас не верит русским – мы это проходили. Но с нарративами, что мы не хотим окончания войны, которые Россия распространяет по всему миру, играть мы не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня это важно – закончить войну. Я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы американцы это видели и чувствовали. И чтобы Европа и все были в союзе относительно того, что надо сделать все, чтобы принудить Россию к окончанию этой войны", – пояснил Зеленский.

"Поэтому моя реакция была – что мы готовы к формату тишины на 30 дней. В том формате, который нам предложила американская сторона", – добавил он.

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Предыстория:

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переговорыЗеленскийСШАРосcия
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