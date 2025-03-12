Якщо РФ відмовиться від перемир'я, Зеленський чекає від США сильних кроків
Президент Володимир Зеленський очікує, що Сполучені Штати підуть на "сильні кроки", якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час переговорів у Саудівській Аравії.
Джерело: глава держави під час спілкування із журналістами щодо підсумків перемовин України та США у Джидді, цитує "Європейська правда"
Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.
На запитання журналістів щодо того, що зроблять США, якщо Росія не погодиться на ті кроки, які були погоджені під час зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії, Зеленський відповів, що очікує на "сильні кроки".
Пряма мова Зеленського: "Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України".
Передісторія:
- Також під час пресконференції український лідер підтвердив, що питання гарантій безпеки для України у разі паузи в російсько-українській війні було предметом перемовин із США, але детальне обговорення буде пізніше.
- Зеленський пояснив, що Україна погодилась на ідею США про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру".
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