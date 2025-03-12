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Если РФ откажется от перемирия, Зеленский ждет от США сильных шагов

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 15:47
Если РФ откажется от перемирия, Зеленский ждет от США сильных шагов
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Соединенные Штаты пойдут на сильные шаги, если Россия откажется от предложений, выработанных во время переговоров в Саудовской Аравии.

Источник: глава государства во время общения с журналистами по итогам переговоров Украины и США в Джидде, цитирует "Европейская правда"

Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.

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На вопрос журналистов о том, что сделают США, если Россия не согласится на те шаги, которые были согласованы во время встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, Зеленский ответил, что ожидает "сильных шагов".

Прямая речь Зеленского: "Сильные шаги в отношении российской стороны. Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях и усилении Украины".

Предыстория:

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  • Во время пресс-конференции украинский лидер подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в случае паузы в российско-украинской войне был предметом переговоров с США, но детальное обсуждение будет позже.
  • Зеленский пояснил, что Украина согласилась на идею США о 30-дневном прекращении огня в российско-украинской войне для того, чтобы не подыгрывать утверждением о "нежелании мира".

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