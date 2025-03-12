Взрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков

СБУ и Нацполиция установили, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовали российские спецслужбы: они дистанционно взорвали двух завербованных подростков 17 и 15 лет, которые переносили взрывчатку к месту закладки. В результате взрыва один из них погиб, второй получил тяжелые ранения, также пострадали двое случайных прохожих.

Источник: СБУ, Национальная полиция

Дословно СБУ: "Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" установили обстоятельства и исполнителей теракта, который 11 марта этого года РФ осуществила в центре Ивано-Франковска.

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По имеющимся данным, вечером того дня российская спецслужба взорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала".

Детали: Следствие установило, что 15-летний и 17-летний жители Ивано-Франковска нашли в Telegram "работу" с легкой оплатой. Через российские каналы их завербовали спецслужбы РФ, которые поручили им изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ). По инструкции куратора ребята сняли квартиру неподалеку от железнодорожного вокзала, где изготовили взрывчатку и подготовили два устройства, замаскированные под термосы.

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фото: СБУ

В полиции отметили, что за выполненную работу оккупанты обещали подросткам 1700 долларов.

Одно из взрывных устройств они должны были оставить в определенной точке города. Однако по дороге к месту закладки, примерно в 18:30, российские спецслужбы дистанционно активировали взрывчатку в пакете ребят.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

17-летний юноша погиб на месте, а его 15-летний сообщник получил тяжелые ранения. Взрывной волной были травмированы еще двое прохожих, которые находились поблизости. Это 20-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Одновременно оккупанты дистанционно взорвали вторую взрывчатку, оставленную в арендованной квартире.

Сейчас 15-летнему фигуранту готовят подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также следствие изучает роль двух 15-летних девушек, которые могли быть причастны к подготовке теракта.

Украинская спецслужба призывает граждан быть бдительными: оккупанты начали использовать собственных агентов "втемную", вербуя их для подготовки терактов, а затем уничтожая, чтобы избавиться от свидетелей.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Украинская спецслужба призвала граждан быть бдительными, поскольку оккупанты начали использовать собственных агентов "втемную":

"Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются, как от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте ‒ вас хотят убить".

Что предшествовало: Вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели взрывы, сообщают о пострадавших и погибшем.

Напомним: Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает общенациональную информационную кампанию "Спали "ФСБшника", которая направлена на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.