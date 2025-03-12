Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
"Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.
Джерело: Михайло Ткач у Facebook
Деталі: За інформацією джерело УП в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП "Чисте місто" він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.
Оновлено: 13 березня "Суспільне", посилаючись на власне джерело, повідомило, що Комарницький формально не виїжджав за межі України.
"Перетин ним кордону офіційно не був зафіксований", – написало видання.
Також журналісти звернулися до Державної прикордонної служби із запитом, чи фіксували вони виїзд Комарницького та чи ведеться розслідування щодо можливих шляхів його перетину. У відомстві відповіли, що не можуть розголошувати інформацію про третіх осіб.
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Передісторія:
- 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
- 10 лютого стало відомо, що Комарницький намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.