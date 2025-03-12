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Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 18:21
Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
Фото - Українська правда

"Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

Джерело: Михайло Ткач у Facebook

Деталі: За інформацією джерело УП в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП "Чисте місто" він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

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Оновлено: 13 березня "Суспільне", посилаючись на власне джерело, повідомило, що Комарницький формально не виїжджав за межі України.

"Перетин ним кордону офіційно не був зафіксований", – написало видання.

Також журналісти звернулися до Державної прикордонної служби із запитом, чи фіксували вони виїзд Комарницького та чи ведеться розслідування щодо можливих шляхів його перетину. У відомстві відповіли, що не можуть розголошувати інформацію про третіх осіб.

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Знати більше: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Передісторія:

  • 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
  • Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
  • В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
  • 10 лютого стало відомо, що Комарницький намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.

корупціяКиївНАБУ
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