Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
"Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.
Источник: Михаил Ткач в Facebook
Детали: По информации источник УП в правоохранительных органах, на момент реализации операции НАБУ и САП "Чистый город" он находился в Украине. Далее сбежал за границу. И сейчас объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
Обновлено: 13 марта "Суспільне", ссылаясь на собственный источник, сообщило, что Комарницкий формально не выезжал за пределы Украины.
"Пересечение им границы официально не было зафиксировано", – написало издание.
Также журналисты обратились в Государственную пограничную службу с запросом, фиксировали ли они выезд Комарницкого и ведется ли расследование относительно возможных путей его пересечения. В ведомстве ответили, что не могут разглашать информацию о третьих лицах.
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Предыстория:
- 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
- Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
- 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.