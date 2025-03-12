Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 18:21
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
Фото - Украинская правда

"Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Источник: Михаил Ткач в Facebook

Детали: По информации источник УП в правоохранительных органах, на момент реализации операции НАБУ и САП "Чистый город" он находился в Украине. Далее сбежал за границу. И сейчас объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Реклама:

Обновлено: 13 марта "Суспільне", ссылаясь на собственный источник, сообщило, что Комарницкий формально не выезжал за пределы Украины.

"Пересечение им границы официально не было зафиксировано", – написало издание.

Также журналисты обратились в Государственную пограничную службу с запросом, фиксировали ли они выезд Комарницкого и ведется ли расследование относительно возможных путей его пересечения. В ведомстве ответили, что не могут разглашать информацию о третьих лицах.

РЕКЛАМА:

Знать больше: Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Предыстория:

  • 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". 
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
  • 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.

коррупцияКиевНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня
В Харькове военный ТЦК применил травматический автомат в схватке с гражданским, который бился кастетом
фото, видеоСБУ: По данным следствия, в активиста Ганула стрелял дезертир
Все новости...
коррупция
Задержали руководителей "Киевзеленстроя": их подозревают в получении миллионных откатов
Хищение на 246 млн в сфере обороны: еще одному фигуранту избрали мерой пресечения залог
На Одесчине разоблачили чиновника ТРО, за деньги списывавшего бойцов со службы – ГБР
Последние новости
23:52
обновленоРоссийская армия массированно атакует Сумы дронами
23:33
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
23:29
На фронте произошло 123 столкновения, из них 41 на Покровском направлении – Генштаб
23:19
Энергетика Одесской области в очередной раз оказалась под ударом дронов: Черноморск полностью без света
23:04
В ОП говорят, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах онлайн
22:42
фотоРоссияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые
22:39
"К кому мне позвонить? К Богу?" История Софии, потерявшей отца на войне и нашедшая способ бороться с болью
21:50
видеоМать погибшего пилота "Джуса" поблагодарила США за программу F-16
21:30
Экономические новости 14 марта: РФ продает нефть за криптовалюту, Болгария готова продать реакторы для ХАЭС
21:24
Новый премьер Канады рассчитывает поговорить с Трампом "в надлежащее время"
Все новости...
Реклама:
Реклама: