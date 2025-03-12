Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу

"Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Источник: Михаил Ткач в Facebook

Детали: По информации источник УП в правоохранительных органах, на момент реализации операции НАБУ и САП "Чистый город" он находился в Украине. Далее сбежал за границу. И сейчас объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Реклама:

Обновлено: 13 марта "Суспільне", ссылаясь на собственный источник, сообщило, что Комарницкий формально не выезжал за пределы Украины.

"Пересечение им границы официально не было зафиксировано", – написало издание.

Также журналисты обратились в Государственную пограничную службу с запросом, фиксировали ли они выезд Комарницкого и ведется ли расследование относительно возможных путей его пересечения. В ведомстве ответили, что не могут разглашать информацию о третьих лицах.

РЕКЛАМА:

Знать больше: Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Предыстория: