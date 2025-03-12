Суд арештував одіозного соратника Сальдо за новою підозрою від СБУ

Дніпровський райсуд Києва повторно арештував депутата Херсонської обласної ради від "Блоку Володимира Сальдо" Сергія Сорокунського.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України в коментарі "Українській правді", УП

Дослівно спецслужба: "12 березня за матеріалами СБУ Дніпровський районний суд міста Києва повторно помістив під варту депутата Херсонської обласної ради від "Блоку Володимира Сальдо". Рішення суду передбачає, що цей запобіжний захід обрано без права внесення застави".

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Деталі: Раніше СБУ повідомила цьому фігуранту про підозру в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав Сорокунському запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 908 тисяч гривень.

За даними УП, фігурант мав вийти з СІЗО після внесення застави, однак отримав нову підозру від СБУ за ст. 438 "Воєнні злочини". Цього разу суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави.

Оновлено: СБУ офіційно повідомила деталі підозр Сорокунському.

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У матеріалах справи задокументовано, як посадовець "здавав" окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні окупанти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку. За даними слідства, потім депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ.

Зазначається, що в такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника.

Крім того, депутат "розквартировував" окупаційні угруповання РФ в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників. Також він забезпечував російських військових продуктовими "наборами" та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО.

За це фігурант отримав від гауляйтера Сальдо "статус федерального радника" і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону.

Передісторія: