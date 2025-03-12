Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Днепровский райсуд Киева повторно арестовал депутата Херсонского областного совета от "Блока Владимира Сальдо" Сергея Сорокунского.
Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии "Украинской правде", УП
Дословно спецслужба: "12 марта по материалам СБУ Днепровский районный суд города Киева повторно поместил под стражу депутата Херсонского областного совета от "Блока Владимира Сальдо". Решение суда предусматривает, что эта мера пресечения избрана без права внесения залога".
Детали: Ранее СБУ сообщила этому фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).
Суд избрал Сорокунскому меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 908 тысяч гривен.
По данным УП, фигурант должен был выйти из СИЗО после внесения залога, однако получил новое подозрение от СБУ по ст. 438 "Военные преступления". На этот раз суд решил арестовать подозреваемого без права залога.
Обновлено: СБУ официально сообщила детали подозрений Сорокунскому.
В материалах дела задокументировано, как чиновник "сдавал" оккупантам владельцев местного агробизнеса, которые не поддерживали кремлевский режим. Впоследствии к этим предпринимателям приходили вооруженные оккупанты, которые отнимали у них агропродукцию и сельскохозяйственную технику. По данным следствия, затем депутат складировал награбленное имущество на территории подконтрольных ему компаний для дальнейшей переправки в РФ.
Отмечается, что таким образом фигурант вывез в страну-агрессор более 100 тонн похищенной агропродукции, в частности семян подсолнечника.
Кроме того, депутат "расквартировывал" оккупационные группировки РФ в домах местных жителей, которые бежали от захватчиков. Также он обеспечивал российских военных продуктовыми "наборами" и помогал ремонтировать их технику на аффилированных СТО.
За это фигурант получил от гауляйтера Сальдо "статус федерального советника" и пропуск, который позволял ему свободно передвигаться по всей территории региона.
Предыстория:
- Сорокунский с 2008 года является директором ООО "Сапфир ЛТД", которое занимается оптовой торговлей топливом, и соучредителем фермерского хозяйства "Сапфир-Агро". В 2020 году он был избран в Херсонский областной совет 8-го созыва от ныне запрещенной политической партии "Блок Владимира Сальдо".
- После начала полномасштабного вторжения он попал в российский плен, но впоследствии Сорокунского отпустили.
- В конце 2023 года Сорокунский подал судебный иск с требованием заставить некоторые медиа опровергнуть информацию о его возможном сотрудничестве с россиянами. Во время рассмотрения иска стало известно, что суд арестовал имущество агропредприятия семьи Сорокунских по делу о расследовании вероятного коллаборационизма депутата облсовета и членов его семьи.
- В апреле 2024 года суд отказал ему в иске против журналистов и не удовлетворил его апелляционную жалобу позже.
- Издание "МОСТ" сообщало, что Сорокунский, пользуясь возможностью, закрыл свою декларацию, но из декларации его дочери, тоже депутата от "Блока Владимира Сальдо", видно, что для их семьи внести миллионный залог - не проблема.