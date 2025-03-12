Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ

Днепровский райсуд Киева повторно арестовал депутата Херсонского областного совета от "Блока Владимира Сальдо" Сергея Сорокунского.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии "Украинской правде", УП

Дословно спецслужба: "12 марта по материалам СБУ Днепровский районный суд города Киева повторно поместил под стражу депутата Херсонского областного совета от "Блока Владимира Сальдо". Решение суда предусматривает, что эта мера пресечения избрана без права внесения залога".

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Детали: Ранее СБУ сообщила этому фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал Сорокунскому меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 908 тысяч гривен.

По данным УП, фигурант должен был выйти из СИЗО после внесения залога, однако получил новое подозрение от СБУ по ст. 438 "Военные преступления". На этот раз суд решил арестовать подозреваемого без права залога.

Обновлено: СБУ официально сообщила детали подозрений Сорокунскому.

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В материалах дела задокументировано, как чиновник "сдавал" оккупантам владельцев местного агробизнеса, которые не поддерживали кремлевский режим. Впоследствии к этим предпринимателям приходили вооруженные оккупанты, которые отнимали у них агропродукцию и сельскохозяйственную технику. По данным следствия, затем депутат складировал награбленное имущество на территории подконтрольных ему компаний для дальнейшей переправки в РФ.

Отмечается, что таким образом фигурант вывез в страну-агрессор более 100 тонн похищенной агропродукции, в частности семян подсолнечника.

Кроме того, депутат "расквартировывал" оккупационные группировки РФ в домах местных жителей, которые бежали от захватчиков. Также он обеспечивал российских военных продуктовыми "наборами" и помогал ремонтировать их технику на аффилированных СТО.

За это фигурант получил от гауляйтера Сальдо "статус федерального советника" и пропуск, который позволял ему свободно передвигаться по всей территории региона.

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