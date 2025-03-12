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Трамп каже про позитивні сигнали щодо припинення вогню між РФ та Україною

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінСереда, 12 березня 2025, 18:49
Трамп каже про позитивні сигнали щодо припинення вогню між РФ та Україною
Фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що отримав "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".

Джерело: Трамп під час зустрічі із прем’єр-міністром Ірландії, цитує The Telegraph, пише "Європейська правда"

Деталі: Як передає газета, Трамп заявив, що ще не говорив безпосередньо з очільником Кремля Владіміром Путіним про запропонований 30-денний план припинення вогню в Україні.

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Водночас за його словами, він отримав  "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".

"Я отримав деякі позитивні повідомлення, але позитивне повідомлення нічого не означає", – сказав Трамп.

Також він заявив, що це "дуже серйозна ситуація".

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"Це ситуація, яка може призвести до третьої світової війни, і Байден не повинен був цього допустити", – додав він.

Він висловив сподівання, що США "зможуть домогтися припинення вогню" та наголосив, що "тепер це залежить від Росії".

За його словами, "у нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз" та додав, що він сподівається на "припинення вогню з Росією".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

Трампросійсько-українська війна
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