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Трамп говорит о положительных сигналах о прекращении огня между РФ и Украиной

Уляна Кричковская, Александр ШумилинСреда, 12 марта 2025, 18:49
Трамп говорит о положительных сигналах о прекращении огня между РФ и Украиной
Фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что получил "некоторые положительные сообщения о прекращении огня".

Источник: Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии, цитирует The Telegraph, пишет "Европейская правда"

Детали: Как передает газета, Трамп заявил, что еще не говорил непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным о предложенном 30-дневном плане прекращения огня в Украине.

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В то же время по его словам, он получил "некоторые положительные сообщения о прекращении огня".

"Я получил некоторые положительные сообщения, но положительное сообщение ничего не значит", – сказал Трамп.

Также он заявил, что это "очень серьезная ситуация".

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"Это ситуация, которая может привести к третьей мировой войне, и Байден не должен был этого допустить", – добавил он.

Он выразил надежду, что США "смогут добиться прекращения огня" и подчеркнул, что "теперь это зависит от России".

По его словам, "у нас есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас" и добавил, что он надеется на "прекращение огня с Россией".

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами " 12 марта.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

Трампроссийско-украинская война
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