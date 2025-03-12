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У Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували

Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 19:16
У Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували
фото поліції

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва розшукали керманича, який не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину 11 березня.

Джерело: столична поліція

Деталі: У вівторок близько 11 години на бульварі Верховної Ради патрульні поліцейські зупинили керманича Mercedes-Benz, який рухався проїжджою частиною із порушенням правил дорожнього руху.

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Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та раптово розпочав рух. Правоохоронець намагався завадити порушнику залишити місце скоєння, однак водію вдалось втекти.

 

За результатами низки проведених розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника. Позашляховик, який фігурант покинув одразу після скоєного, слідчі вилучили у якості речового доказу.

Наразі відомо, що зловмисник – 41-річний підприємець, який лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, наголошують поліцейські. Зокрема, за перевищення швидкості, пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

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Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальні провадження за фактом опору працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України) та насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).

Зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Київполіціяавто
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