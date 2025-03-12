В Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали

Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Киева разыскали водителя, который не выполнил законные требования полицейского и скрылся с места преступления 11 марта.

Источник: столичная полиция

Детали: Во вторник около 11 часов на бульваре Верховной Рады патрульные полицейские остановили водителя Mercedes-Benz, который двигался по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

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Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно и внезапно начал движение. Правоохранитель пытался помешать нарушителю покинуть место совершения, однако водителю удалось скрыться.

По результатам ряда проведенных розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Внедорожник, который фигурант бросил сразу после содеянного, следователи изъяли в качестве вещественного доказательства.

Известно, что злоумышленник – 41-летний предприниматель, который только за 2024-2025 годы 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, отмечают полицейские. В частности, за превышение скорости, повреждение транспортных средств и оставление места ДТП.

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Следователи Деснянского управления полиции начали уголовные производства по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342 УК Украины) и насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.