5 людей загинули, 12 поранених внаслідок обстрілів Донеччини

За день 12 березня в Донецькій області від російських обстрілів 5 людей загинули, 12 поранені.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ – там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград – там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого".

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фото - донецька ова

фото - донецька ова

фото - донецька ова

Деталі: Близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку – у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Крім того, росіяни тричі атакували авіабомбами Дружківку – поранили трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодили 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.