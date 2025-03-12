5 человек погибли, 12 раненых в результате обстрелов Донецкой области

За день 12 марта в Донецкой области от российских обстрелов 5 человек погибли, 12 ранены.

Источник: председатель ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Около 11 часов россияне обстреляли Покровск – там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание. Примерно в то же время под огонь попал Мирноград – там известно о 2 погибших и 1 раненом".

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фото - донецкая ова

фото - донецкая ова

фото - донецкая ова

Детали: Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

Кроме того, россияне трижды атаковали авиабомбами Дружковку – ранили трех человек, в том числе двух детей 8 и 9 лет, повредили 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили.