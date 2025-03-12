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Зеленський: У світі є величезний інтерес до українських розробок зброї

Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 20:10
Зеленський: У світі є величезний інтерес до українських розробок зброї
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у світі є інтерес до українських розробок та технологічних виробництв зброї.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв.

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Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами".

Деталі: Глава держави повідомив, що провів технологічну Ставку щодо далекобійних ударів українських дронів.

"Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї", – зазначив Зеленський.

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За його словами, треба збільшувати можливість зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону.

Зеленськийзброяінвестиції
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