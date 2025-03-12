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Зеленский: В мире есть огромный интерес к украинским разработкам оружия

Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 20:10
Зеленский: В мире есть огромный интерес к украинским разработкам оружия
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в мире есть интерес к украинским разработкам и технологическим производствам оружия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Уже сейчас – огромный интерес наших друзей в мире к украинским разработкам, к нашим возможностям, нашим технологическим производствам.

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Украинцы показали в этой войне, как много могут делать дроны для защиты позиций и сохранения жизни людей, показали, как важно постоянно развивать беспилотную составляющую. Конечно, это будет нашим, в частности, экономическим преимуществом в отношениях с другими партнерами".

Детали: Глава государства сообщил, что провел технологическую Ставку по дальнобойным ударам украинских дронов.

"Провели анализ применения недавно: качество ударов, результаты применения, наиболее эффективные образцы дронов. Были и военные, и чиновники, и, главное, – наши производители дронов и другого оружия", – отметил Зеленский.

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По его словам, надо увеличивать возможность оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону.

Зеленскийоружиеинвестиции
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