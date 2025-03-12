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Фінляндія не посилатиме своїх миротворців до України

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 20:41
Фінляндія не посилатиме своїх миротворців до України

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо заявив, що уряд країни виступає проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього режиму припинення вогню.

Джерело: Орпо під час дебатів у парламенті 12 березня, цитує "Європейська правда" з посиланням на Suomenmaa

Деталі: Премʼєр заявив, що миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи, і Фінляндія, серед іншого, запропонувала низку кроків для мирного процесу.

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"Наш президент (Александер Стубб. – ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", – наголосив фінський премʼєр.

За його словами, Фінляндія як країна, що межує з Росією, не може цього зробити.

"А з іншого боку, було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", – зазначив Орпо.

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Передісторія:

  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного "миру".
  • Не всі європейські держави висловили готовність брати участь у такому контингенті. Серед противників зокрема є Польща.

Читайте також: План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.

миротворціФінляндіявійна
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