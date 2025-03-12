Финляндия не будет посылать своих миротворцев в Украину

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство страны выступает против отправки в Украину войск для обеспечения будущего режима прекращения огня.

Источник: Орпо во время дебатов в парламенте 12 марта, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Suomenmaa

Детали: Премьер заявил, что миротворчество, восстановление Украины и ее европейский путь не могут быть согласованы без Европы, и Финляндия, среди прочего, предложила ряд шагов для мирного процесса.

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"Наш президент (Александер Стубб. - ред.) был очень активным в этой сфере. Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но мы не будем посылать солдат в Украину", - подчеркнул финский премьер.

По его словам, Финляндия как страна, граничащая с Россией, не может этого сделать.

"А с другой стороны, было бы рискованно, если бы финские солдаты рисковали вступить в конфликт с солдатами из соседней страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", – отметил Орпо.

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Предыстория:

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине для обеспечения потенциального "мира".

Не все европейские государства выразили готовность участвовать в таком контингенте. Среди противников в частности является Польша.

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