У Білому домі повідомили, що радник Трампа поговорив з представником РФ про припинення вогню

Керолайн Лівітт на брифінгу у Білому домі. фото Getty Images

Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц 12 березня провів телефонну розмову з російським "колегою" стосовно припинення вогню в Україні.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда

Деталі: Зазначається, що Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні, анонсовану раніше, з "російським колегою".

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Не уточнюється, хто саме говорив з боку РФ, оскільки там немає посади радника президента з національної безпеки.

White House national security adviser Mike Waltz spoke on Wednesday with his Russian counterpart and discussed the Ukraine ceasefire proposal, White House press secretary Karoline Leavitt said https://t.co/EovODubyHN — Barak Ravid (@BarakRavid) March 12, 2025

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Передісторія:

За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.

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