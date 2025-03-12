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У Білому домі повідомили, що радник Трампа поговорив з представником РФ про припинення вогню

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 20:58
У Білому домі повідомили, що радник Трампа поговорив з представником РФ про припинення вогню
Керолайн Лівітт на брифінгу у Білому домі. фото Getty Images

Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц 12 березня провів телефонну розмову з російським "колегою" стосовно припинення вогню в Україні.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда

Деталі: Зазначається, що Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні, анонсовану раніше, з "російським колегою".

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Не уточнюється, хто саме говорив з боку РФ, оскільки там немає посади радника президента з національної безпеки.

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Передісторія:

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СШАРосіяпереговоривійна
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