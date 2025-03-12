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В Белом доме сообщили, что советник Трампа поговорил с представителем РФ о прекращении огня

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 20:58
В Белом доме сообщили, что советник Трампа поговорил с представителем РФ о прекращении огня
Кэролайн Ливитт на брифинге в Белом доме. фото Getty Images

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц 12 марта провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида

Детали: Отмечается, что Волц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

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Не уточняется, кто именно говорил со стороны РФ, поскольку там нет должности советника президента по национальной безопасности.

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Предыстория:

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

СШАРосcияпереговорывойна
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