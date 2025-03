В Белом доме сообщили, что советник Трампа поговорил с представителем РФ о прекращении огня

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц 12 марта провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида

Детали: Отмечается, что Волц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

Не уточняется, кто именно говорил со стороны РФ, поскольку там нет должности советника президента по национальной безопасности.

