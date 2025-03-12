В Белом доме сообщили, что советник Трампа поговорил с представителем РФ о прекращении огня

Кэролайн Ливитт на брифинге в Белом доме. фото Getty Images

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц 12 марта провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида

Детали: Отмечается, что Волц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

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Не уточняется, кто именно говорил со стороны РФ, поскольку там нет должности советника президента по национальной безопасности.

White House national security adviser Mike Waltz spoke on Wednesday with his Russian counterpart and discussed the Ukraine ceasefire proposal, White House press secretary Karoline Leavitt said https://t.co/EovODubyHN — Barak Ravid (@BarakRavid) March 12, 2025

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Предыстория:

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами" 12 марта.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.