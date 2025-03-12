Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця

Мер італійського міста Вененція Луїджі Бруньяро вручив подяку українському військовослужбовцю Янісу Терещенку, який напередодні врятував життя хлопцю з ножовим пораненням.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Corriere del Veneto

Деталі: Нагадаємо, у понеділок Яніс Терещенко врятував життя важкопораненому хлопцю у Венеції, який без екстреної допомоги українця міг загинути.

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Луїджі Бруньяро вдень 12 березня прийняв Терещенка, його дружину Дарʼю та їхнього 5-річного сина, з яким військовий перебував у відпустці у Венеції.

Мер міста відзначив вчинок українця та висловив йому "особисту подяку і подяку всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму".

"З Янісом, з усім українським народом, з друзями Одеси ми поновлюємо нашу солідарність заради тривалого миру, який гарантує їхній захист", – написав Бруньяро на Х.

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Як уточнює Corriere del Veneto, мер Венеції вручив Терещенку книгу з історією про венеційського купця Марка Поло, табличку з венеційським левом і квиток до місцевого природничого музею.

У 2019 році ми розповідали, як Польща надала громадянство українцеві Андрію Сироватському, що допомагав рятувати людей під час масштабної ДТП.