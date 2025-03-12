Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 23:28
Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця
Фото із соцмережі Х Луїджі Бруньяро

Мер італійського міста Вененція Луїджі Бруньяро вручив подяку українському військовослужбовцю Янісу Терещенку, який напередодні врятував життя хлопцю з ножовим пораненням.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Corriere del Veneto

Деталі: Нагадаємо, у понеділок Яніс Терещенко врятував життя важкопораненому хлопцю у Венеції, який без екстреної допомоги українця міг загинути.

Реклама:

Луїджі Бруньяро вдень 12 березня прийняв Терещенка, його дружину Дарʼю та їхнього 5-річного сина, з яким військовий перебував у відпустці у Венеції.

Мер міста відзначив вчинок українця та висловив йому "особисту подяку і подяку всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму".

"З Янісом, з усім українським народом, з друзями Одеси ми поновлюємо нашу солідарність заради тривалого миру, який гарантує їхній захист", – написав Бруньяро на Х.

РЕКЛАМА:

Як уточнює Corriere del Veneto, мер Венеції вручив Терещенку книгу з історією про венеційського купця Марка Поло, табличку з венеційським левом і квиток до місцевого природничого музею.

У 2019 році ми розповідали, як Польща надала громадянство українцеві Андрію Сироватському, що допомагав рятувати людей під час масштабної ДТП.

ІталіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
фото, відеоСБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
Усі новини...
Італія
В Італії сподіваються, що план Макрона щодо миротворців в Україні не знадобиться
"Гонка двох морів". Прев’ю велобагатоденки Тіррено – Адріатико-2025
"Шостий Монумент" у долині К’янті. Прев’ю велогонки Страде Б’янке-2025
Останні новини
00:48
США оголосили посла Південно-Африканської Республіки персоною нон грата
23:52
оновленоРосійська армія масовано вдарила по Сумах дронами: є перебої електропостачання
23:33
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
23:29
На фронті відбулось 123 зіткнення, з них 41 на Покровському напрямку – Генштаб
23:19
Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла
23:04
В ОП кажуть, що Україна і США можуть підписати угоду про надра онлайн
22:42
фотоРосіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені
22:39
"До кого мені подзвонити? До Бога?" Історія Софії, яка втратила батька на війні і знайшла спосіб боротися з болем
21:50
відеоМати загиблого пілота "Джуса" подякувала США за програму F-16
21:30
Економічні новини 14 березня: РФ продає нафту за криптовалюту, Болгарія готова продати реактори для ХАЕС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: