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Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
Фото из соцсети Х Луиджи Бруньяро

Мэр итальянского города Вененция Луиджи Бруньяро встретился с украинским военнослужащим Янисом Терещенко, который накануне спас жизнь парню с ножевым ранением.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Corriere del Veneto

Детали: Напомним, в понедельник Янис Терещенко спас жизнь тяжело раненому парню в Венеции, который без экстренной помощи украинца мог погибнуть.

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Луиджи Бруньяро днем 12 марта принял Терещенко, его жену Дарью и их 5-летнего сына, с которым военный находился в отпуске в Венеции.

Мэр города отметил поступок украинца и выразил ему "личную благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма".

"С Янисом, со всем украинским народом, с друзьями Одессы мы возобновляем нашу солидарность ради длительного мира, который гарантирует их защиту", – написал Бруньяро на Х.

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Как уточняет Corriere del Veneto, мэр Венеции вручил Терещенко книгу с историей о венецианском купце Марке Поло, табличку с венецианским львом и билет в местный природоведческий музей.

В 2019 году мы рассказывали, как Польша предоставила гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который помогал спасать людей во время масштабного ДТП.

ИталияВооруженные силы
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