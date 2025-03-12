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У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах

Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 23:50
У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах
скриншот із російського пабліка

Увечері 12 березня у Ростовській та Воронезькій областях РФ губернатори повідомили про атаку безпілотників та пожежі на інфраструктурних об’єктах.

Джерело: виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, місцеві телеграм-канали

Деталі: За даними, Слюсаря, через падіння одного безпілотника в хуторі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового обʼєкта.

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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про атаку на регіон. Там під обстрілом опинився об'єкт інфраструктури, на ньому виникла пожежа.

За даними місцевих жителів, дрони атакували газову інфраструктуру регіону.

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
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