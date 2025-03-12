У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах

Увечері 12 березня у Ростовській та Воронезькій областях РФ губернатори повідомили про атаку безпілотників та пожежі на інфраструктурних об’єктах.

Джерело: виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, місцеві телеграм-канали

Деталі: За даними, Слюсаря, через падіння одного безпілотника в хуторі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового обʼєкта.

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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про атаку на регіон. Там під обстрілом опинився об'єкт інфраструктури, на ньому виникла пожежа.

За даними місцевих жителів, дрони атакували газову інфраструктуру регіону.