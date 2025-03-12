У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах
Середа, 12 березня 2025, 23:50
Увечері 12 березня у Ростовській та Воронезькій областях РФ губернатори повідомили про атаку безпілотників та пожежі на інфраструктурних об’єктах.
Джерело: виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, місцеві телеграм-канали
Деталі: За даними, Слюсаря, через падіння одного безпілотника в хуторі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового обʼєкта.
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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про атаку на регіон. Там під обстрілом опинився об'єкт інфраструктури, на ньому виникла пожежа.
За даними місцевих жителів, дрони атакували газову інфраструктуру регіону.