В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
Среда, 12 марта 2025, 23:50
Вечером 12 марта в Ростовской и Воронежской областях РФ губернаторы сообщили об атаке беспилотников и пожарах на инфраструктурных объектах.
Источник: исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар и губернатор Воронежской области Александр Гусев, местные телеграм-каналы
Детали: По данным, Слюсаря, из-за падения одного беспилотника в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на территории промышленного объекта.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил об атаке на регион. Там под обстрелом оказался объект инфраструктуры, на нем возник пожар.
По данным местных жителей, дроны атаковали газовую инфраструктуру региона.