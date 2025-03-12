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В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах

Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
скриншот из российского паблика

Вечером 12 марта в Ростовской и Воронежской областях РФ губернаторы сообщили об атаке беспилотников и пожарах на инфраструктурных объектах.

Источник: исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар и губернатор Воронежской области Александр Гусев, местные телеграм-каналы

Детали: По данным, Слюсаря, из-за падения одного беспилотника в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на территории промышленного объекта.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил об атаке на регион. Там под обстрелом оказался объект инфраструктуры, на нем возник пожар.

По данным местных жителей, дроны атаковали газовую инфраструктуру региона.

Росcиябеспилотникироссийско-украинская война
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