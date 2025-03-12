В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах

Вечером 12 марта в Ростовской и Воронежской областях РФ губернаторы сообщили об атаке беспилотников и пожарах на инфраструктурных объектах.

Источник: исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар и губернатор Воронежской области Александр Гусев, местные телеграм-каналы

Детали: По данным, Слюсаря, из-за падения одного беспилотника в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на территории промышленного объекта.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил об атаке на регион. Там под обстрелом оказался объект инфраструктуры, на нем возник пожар.

По данным местных жителей, дроны атаковали газовую инфраструктуру региона.