"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
Згідно з даними Washington Post, у Росії в лютому підготували документ, згідно з яким РФ "повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України", а також у ньому йдеться про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.
Джерело: Washington Post із посиланням на документ, отриманий європейською розвідкою і проаналізований виданням
Деталі: У публікації зазначається, що документ у лютому підготував впливовий московський аналітичний центр, близький до Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).
У ньому викладені максималістські вимоги Росії щодо будь-якого завершення "конфлікту в Україні" (російсько-української війни – ред.).
Дослівно WР: "У документі відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів як "нездійсненні" і говориться, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року"".
Деталі: Документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни, і наполягає на визнанні російськими захоплених територій України.
Крім того, він закликає до створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році.
"Остання вплине на Одеську область", – зазначає WР.
У документі йдеться і про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.
Дослівно WР: "Документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з 5-ою службою ФСБ, відділом, який курирує операції (війну РФ – ред.) в Україні, за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, які відбулися 18 лютого.
Російський посадовець, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що основна спрямованість рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві, але додав, що ніколи не ясно, якою мірою керівництво Кремля реагує на документи, що готуються для нього".
Деталі: У документі, пов'язаному з ФСБ, викладені способи, за допомогою яких Росія може посилити свою переговорну позицію, загострюючи напруженість у відносинах між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом, а також пропонуючи США доступ до російських корисних копалин, в тому числі на окупованих нею територіях України, таких як східний регіон Донбасу, де, як стверджується, є запаси рідкісноземельних металів.
В інтерв'ю 24 лютого очільник Росії Владімір Путін сказав приблизно те ж саме, коли припустив, що Москва може запросити американські компанії до розробки російських родовищ корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях в Україні. Це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та США.
У документі йдеться про те, що зусилля Росії в першу чергу мають бути спрямовані на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного складу посольств обох країн.
Також у документі пропонується, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, на кордоні з Європейським Союзом, а в обмін на це Сполучені Штати мають погодитися не розміщувати нові ракетні системи на континенті.
Крім того, пропонується, щоб Росія припинила постачання зброї країнам, які вважаються "недружніми" до США, а в обмін на це і Штати припинили б озброювати Україну – але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".
У документі відкидаються початкові пропозиції спеціального посланника Трампа по Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога щодо мирної угоди, однією з деталей якої була б відмова України від захоплених Росією територій і згода Києва не намагатися повернути їх у майбутньому військовим або дипломатичним шляхом.
Однак у документі, пов'язаному з ФСБ, зазначається, що навіть такий варіант врегулювання не є достатнім, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленими регіонами "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".
У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України – такі як відмова Києва від членства в НАТО і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії – як недостатньо далекосяжні.
"Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж", – цитує видання вимоги РФ.
Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили перебуватимуть під "серйозним впливом Заходу", а плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", так само як і збереження української армії на нинішньому рівні в 1 мільйон осіб.
У документі також відкидаються спроби залучити Росію до мирної угоди, запропонувавши частково зняти санкції.
"Незрозуміло, в чому полягала б вигода для Росії", – зазначають у документі і додають, що "важливість фактора санкцій проти нашої країни була явно перебільшена".
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Передісторія:
- За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.
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