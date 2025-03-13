"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ

Американский флаг на здании посольства США в Москве рядом с символом "Z", фото: Maxim Shipenkov/EPA-EFE/Shutterstock

Согласно данным Washington Post, в России в феврале подготовили документ, согласно которому РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Источник: Washington Post со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием

Детали: В публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

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В нем изложены максималистские требования России относительно любого завершения "конфликта в Украине" (российско-украинской войны – ред.).

Дословно ԜР: "В документе отвергаются предыдущие планы президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые" и говорится, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года"".

Детали: Документ также отвергает любой план ввода миротворцев в Украину, как это предлагали некоторые европейские страны, и настаивает на признании российскими захваченных территорий Украины.

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Кроме того, он призывает к созданию буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

"Последняя повлияет на Одесскую область", – отмечает ԜР.

В документе говорится и о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Дословно ԜР: "Документ был подготовлен аналитическим центром, который тесно сотрудничает с 5-й службой ФСБ, отделом, который курирует операции (войну РФ - ред.) в Украине, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, которые состоялись 18 февраля.

Российский чиновник, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, сказал, что основная направленность рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве, но добавил, что никогда не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на документы, которые готовятся для него".

Детали: В документе, связанном с ФСБ, изложены способы, с помощью которых Россия может усилить свою переговорную позицию, обостряя напряженность в отношениях между Соединенными Штатами, Китаем и Европейским Союзом, а также предлагая США доступ к российским полезным ископаемым, в том числе на оккупированных ею территориях Украины, таких как восточный регион Донбасса, где, как утверждается, есть запасы редкоземельных металлов.

В интервью 24 февраля глава России Владимир Путин сказал примерно то же самое, когда предположил, что Москва может пригласить американские компании к разработке российских месторождений полезных ископаемых, в том числе на оккупированных территориях в Украине. Это выглядело как попытка подорвать предложенное соглашение о разработке минеральных ресурсов между Украиной и США.

В документе говорится о том, что усилия России в первую очередь должны быть направлены на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой путем восстановления полного дипломатического состава посольств обеих стран.

Также в документе предлагается, чтобы Россия согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, на границе с Европейским Союзом, а в обмен на это Соединенные Штаты должны согласиться не размещать новые ракетные системы на континенте.

Кроме того, предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия странам, которые считаются "недружественными" к США, а в обмен на это и Штаты прекратили бы вооружать Украину – но добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать".

В документе отвергаются первоначальные предложения специального посланника Трампа по Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога по мирному соглашению, одной из деталей которого был бы отказ Украины от захваченных Россией территорий и согласие Киева не пытаться вернуть их в будущем военным или дипломатическим путем.

Однако в документе, связанном с ФСБ, отмечается, что даже такой вариант урегулирования не является достаточным, и что без официального признания российского суверенитета над захваченными регионами "весьма вероятно", что вооруженный конфликт возобновится в среднесрочной перспективе, "например, после следующей смены администрации в США".

В документе также отвергаются любые потенциальные политические уступки со стороны Украины - такие как отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов, в которых будут допущены пророссийские партии – как недостаточно далеко идущие.

"На самом деле, нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж", – цитирует издание требования РФ.

Присутствие любого миротворческого контингента в Украине также отвергается как "абсолютно ненужное", поскольку любые силы будут находиться под "серьезным влиянием Запада", а планы США продолжать вооружать Украину после любого мирного соглашения являются "абсолютно неприемлемыми", равно как и сохранение украинской армии на нынешнем уровне в 1 миллион человек.

В документе также отвергаются попытки привлечь Россию к мирному соглашению, предложив частично снять санкции.

"Непонятно, в чем заключалась бы выгода для России", – отмечают в документе и добавляют, что „важность фактора санкций против нашей страны была явно преувеличена".

Предыстория:

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.

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