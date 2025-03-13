Росія може штовхати США до перегляду угоди з Україною про припинення вогню – ISW

Проаналізувавши зібрані дані, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія може "формально" погоджуватися на умови припинення вогню і підштовхувати Сполучені Штати переглянути угоду з Україною про припинення вогню.

Джерело: ISW

Деталі: Фахівці зазначають, що господар Кремля Володимир Путін може стати заручником пропозиції про припинення вогню, на яку погодилася Україна, щоб отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни.

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Агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, що угода про тимчасове припинення вогню повинна буде "врахувати" прогрес Росії на полі бою та "розв’язати занепокоєння (Росії – ред.)".

Bloomberg повідомило, що джерела, знайомі з думкою Кремля та ситуацією, заявили, що Путін "розтягне часові рамки" погодження на тимчасове припинення вогню, щоб переконатися, що його умови "враховані".

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню, але не уточнило, чи таке припинення включатиме всі міжнародні положення щодо зброї Україні чи лише ті, що надходять від окремих країн.

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Дослівно ISW: "Зупинка американської чи іншої військової допомоги Україні під час припинення вогню було б надзвичайно вигідною для Росії, яка продовжує отримувати важливі постачання та допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китайської Народної Республіки. Така величезна поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, а також порушила б умови, за яких Україна взагалі погодилася на припинення вогню".

Деталі: За даними російських ЗМІ, Кремль "формально" дасть "позитивну відповідь" на пропозицію про тимчасове припинення вогню, але також вимагатиме "неможливих умов", на які Україна не може погодитися.

Джерело російського видання заявило, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори зі Сполученими Штатами, а також "виправити ситуацію на фронті", щоб посилити переговорну позицію Росії.

Джерело додало, що умови тимчасового припинення вогню "повинні влаштовувати Росію", а згода Росії на тимчасове припинення вогню, під час якого Україна продовжує отримувати зброю та фінансування від своїх партнерів і союзників, є "дурістю".

Дослівно ISW: "Ці сигнали можуть бути навмисними та частиною російської переговорної стратегії, яка має на меті підштовхнути Сполучені Штати до перегляду угоди з Україною щодо тимчасового припинення вогню.

Ключові висновки ISW за 12 березня: