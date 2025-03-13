Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі та на Дніпропетровщині

На світанку 13 березня в Запорізькій та Дніпропетровській областях лунали вибухи, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, "Суспільне Дніпро", керівник ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Близько 5 ранку на тлі загрози ворожих безпілотників у Запорізькій області Федоров повідомив про вибухи.

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Згодом очільник ЗОВА додав, що в регіоні працюють сили ППО.

"Суспільне" повідомило про вибухи в Дніпрі перед і після 5 ранку.

Оновлено: Лисак повідомив про ворожу атаку безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини, внаслідок яких виникли займання.

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Федоров уточнив, що під ранок росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами".

Пряма мова Федорова: "Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури".