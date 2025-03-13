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Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и на Днепропетровщине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 марта 2025, 05:14
Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и на Днепропетровщине
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

На рассвете 13 марта в Запорожской и Днепропетровской областях раздавались взрывы, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.

Источник: Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, "Суспільне Днепр", руководитель ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Около 5 утра на фоне угрозы вражеских беспилотников в Запорожской области Федоров сообщил о взрывах.

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Впоследствии глава ЗОВА добавил, что в регионе работают силы ПВО.

"Суспільне" сообщило о взрывах в Днепре перед и после 5 утра.

Обновлено: Лысак сообщил о вражеской атаке беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины, в результате которых возникли возгорания.

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Федоров уточнил, что под утро россияне атаковали Запорожье "Шахедами".

Прямая речь Федорова: "Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры".

Запорожская областьДнепрвзрывроссийско-украинская война
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