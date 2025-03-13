Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и на Днепропетровщине
На рассвете 13 марта в Запорожской и Днепропетровской областях раздавались взрывы, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.
Источник: Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, "Суспільне Днепр", руководитель ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак
Детали: Около 5 утра на фоне угрозы вражеских беспилотников в Запорожской области Федоров сообщил о взрывах.
Впоследствии глава ЗОВА добавил, что в регионе работают силы ПВО.
"Суспільне" сообщило о взрывах в Днепре перед и после 5 утра.
Обновлено: Лысак сообщил о вражеской атаке беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины, в результате которых возникли возгорания.
Федоров уточнил, что под утро россияне атаковали Запорожье "Шахедами".
Прямая речь Федорова: "Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры".