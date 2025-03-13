Новий прем’єр Канади складе присягу в п’ятницю

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні складе присягу очільника уряду Канади у п’ятницю, 14 березня.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначають, що Карні прагне сформувати значно менший за чисельністю уряд, готуючись до приведення до присяги в п'ятницю в Рідо-Холлі – офіційній резиденції генерал-губернатора Канади в Оттаві.

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Джерела, обізнані з планами команди Карні, кажуть, що до присяги будуть приведені він і ще від 15 до 20 членів кабінету.

Джерела стверджують, що багато міністрів змінять посади або втратять їх. Команда Карні зв'язувалася з ними протягом останніх 48 годин, інформуючи їх про зміни.

Але ключові особи канадсько-американських відносин, за повідомленням, залишаться на посадах.

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Загалом до складу кабінету попередника Карні Джастіна Трюдо входять 37 осіб. У п'ятницю він офіційно подасть у відставку з посади прем'єр-міністра, тим самим розпустивши свій уряд.

У прес-релізі, опублікованому в середу, Рідо-Холл підтвердив, що Карні і члени його кабінету будуть приведені до присяги об 11 годині ранку.

Головуватиме на церемонії генерал-губернатор Мері Саймон.

Що передувало: Новачок у політиці і колишній керівник Центрального банку Канади Карні переміг на виборах лідера правлячої Ліберальної партії Канади і змінить Трюдо на посаді прем’єр-міністра.