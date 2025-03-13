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Новый премьер Канады примет присягу в пятницу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 марта 2025, 06:04
Новый премьер Канады примет присягу в пятницу
Марк Карни Фото: Getty Images

Новый премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу главы правительства Канады в пятницу, 14 марта.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечают, что Карни стремится сформировать значительно меньшее по численности правительство, готовясь к приведению к присяге в пятницу в Ридо-Холле - официальной резиденции генерал-губернатора Канады в Оттаве.

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Источники, знакомые с планами команды Карни, говорят, что к присяге будут приведены он и еще от 15 до 20 членов кабинета.

Источники утверждают, что многие министры сменят должности или потеряют их. Команда Карни связывалась с ними в течение последних 48 часов, информируя их об изменениях.

Но ключевые лица канадско-американских отношений, по сообщению, останутся на должностях.

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Всего в состав кабинета предшественника Карни Джастина Трюдо входят 37 человек. В пятницу он официально подаст в отставку с поста премьер-министра, тем самым распустив свое правительство.

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Ридо-Холл подтвердил, что Карни и члены его кабинета будут приведены к присяге в 11 часов утра.

Председательствовать на церемонии будет генерал-губернатор Мэри Саймон.

Что предшествовало: Новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо на посту премьер-министра.

Канада
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