У Росії заявили про атаку майже 80 безпілотників і пожежу на заводі

У Росії заявили, що нібито 77 безпілотників атакували 6 областей РФ, у Калузькій області на заводі сталася пожежа.

Джерело: Міноборони РФ, губернатор Калузької області Владислав Шапша

Деталі: За даними МО РФ, з 20.00 за московським часом 12 березня до 06.36 13 березня їхня ППО нібито перехопила і знищила "77 українських безпілотних літальних апаратів".

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У російському відомстві стверджують, що ППО начебто знищувала дрони у таких областях: 30 БпЛА над Брянською областю, по 6 над Курською і Воронезькою областями і по 5 – над Ростовською і Бєлгородською областями.

Крім того, 25 БпЛА нібито знищили над територією Калузької області, в якій, за повідомленням губернатора, виникла пожежа на підприємстві.

Пряма мова Шапші: "Унаслідок падіння одного з БпЛА виникло загоряння технічної будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі".

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Деталі: Крім того, зазначає, губернатор, ще в одному районі тієї ж області в результаті набито падіння БпЛА були пошкоджені вишка зв'язку та лінія електропостачання.

За даними російських пабліків, дрони атакували завод "Калузький газобетон".