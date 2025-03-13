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В России заявили об атаке почти 80 беспилотников и пожаре на заводе

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 марта 2025, 06:44
В России заявили об атаке почти 80 беспилотников и пожаре на заводе
Украинский дрон-камикадзе "Гром", фото: Армияинформ

В России заявили, что якобы 77 беспилотников атаковали 6 областей РФ, в Калужской области на заводе произошел пожар.

Источник: Минобороны РФ, губернатор Калужской области Владислав Шапша

Детали: По данным МО РФ, с 20.00 по московскому времени 12 марта до 06.36 13 марта их ПВО якобы перехватила и уничтожила "77 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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В российском ведомстве утверждают, что ПВО якобы уничтожала дроны в таких областях: 30 БпЛА над Брянской областью, по 6 над Курской и Воронежской областями и по 5 – над Ростовской и Белгородской областями.

Кроме того, 25 БпЛА якобы уничтожили над территорией Калужской области, в которой, по сообщению губернатора, возник пожар на предприятии.

Прямая речь Шапши: "В результате падения одного из БпЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе".

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Детали: Кроме того, отмечает, губернатор, еще в одном районе той же области в результате набитого падения БпЛА были повреждены вышка связи и линия электроснабжения.

По данным российских пабликов, дроны атаковали завод "Калужский газобетон".

Росcиябеспилотникипожар
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