Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

ЗСУ вже знешкодили понад 890 тисяч окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 13 березня 2025, 07:44
ЗСУ вже знешкодили понад 890 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони відмінусували понад 890 тисяч окупантів та понад 130 тисяч одиниць озброєння і техніки ворога, лише за минулу добу Росія втратила 1 200 солдатів.  

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 890 250 (+1 200) осіб,
  • танків – 10 307 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 21 432 (+2) од,
  • артилерійських систем – 24 409 (+19) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 983 (+71) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 355 (+81) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
ЗМІ: Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси
Усі новини...
Росія
Reuters: Росія передала США свої вимоги для завершення війни в Україні
У Росії заявили про атаку майже 80 безпілотників і пожежу на заводі
"Я ніколи не відчувала такої ненависті, як від російських наглядачок у Таганрозі". 72-річна медикиня "Азову" про Маріуполь, полон і службу після визволення 
Останні новини
18:26
PepsiCo купує бренд корисної газованої води Poppi майже за 2 мільярди доларів
18:15
Чому тремтять руки? Наука пояснює можливі причини тремору
18:11
ЄС очікує наплив дешевого алюмінію через торгову політику Трампа
18:01
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму Ігор-2028
18:00
Мати померла, батько й син – у лікарні: на Буковині сімʼя отруїлася грибами
17:58
Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ
17:52
ШІ-пошуковики посилаються на неправильні джерела новин у 60% випадків
17:26
"Газпром" хоче звільнити частину співробітників, скориставшись методом Маска
17:17
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
17:17
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: