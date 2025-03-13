ЗСУ вже знешкодили понад 890 тисяч окупантів
Четвер, 13 березня 2025, 07:44
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони відмінусували понад 890 тисяч окупантів та понад 130 тисяч одиниць озброєння і техніки ворога, лише за минулу добу Росія втратила 1 200 солдатів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 890 250 (+1 200) осіб,
- танків – 10 307 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 21 432 (+2) од,
- артилерійських систем – 24 409 (+19) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 983 (+71) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 355 (+81) од.
Дані уточнюються.