ЗСУ вже знешкодили понад 890 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони відмінусували понад 890 тисяч окупантів та понад 130 тисяч одиниць озброєння і техніки ворога, лише за минулу добу Росія втратила 1 200 солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 890 250 (+1 200) осіб,

танків – 10 307 (+1) од,

бойових броньованих машин – 21 432 (+2) од,

артилерійських систем – 24 409 (+19) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 983 (+71) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 355 (+81) од.

Дані уточнюються.