ВСУ уже обезвредили более 890 тысяч оккупантов
Четверг, 13 марта 2025, 07:44
С начала полномасштабного вторжения Силы обороны отминусовали более 890 тысяч оккупантов и более 130 тысяч единиц вооружения и техники врага, только за минувшие сутки Россия потеряла 1 200 солдат.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 890 250 (+1 200) человек,
- танков – 10 307 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 21 432 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 24 409 (+19) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 983 (+71) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 355 (+81) ед.
Данные уточняются.