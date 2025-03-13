ВСУ уже обезвредили более 890 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны отминусовали более 890 тысяч оккупантов и более 130 тысяч единиц вооружения и техники врага, только за минувшие сутки Россия потеряла 1 200 солдат.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 890 250 (+1 200) человек,

танков – 10 307 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 21 432 (+2) ед,

артиллерийских систем – 24 409 (+19) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 983 (+71) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 40 355 (+81) ед.

Данные уточняются.