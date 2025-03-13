Найчастіше за минулу добу росіяни атакували Покровський напрямок – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті Сили оборони вступали в бій з армією Росії 138 разів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (12 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 150 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, зокрема 147 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 2 атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку протягом доби окупанти здійснили 8 атак. Оборонці ЗСУ зупинили штурми противника біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів і намагався просунутись поблизу Мирного, Колодязів та Греківки.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбили 9 штурмів противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони провели 1 бій із ворогом поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку армія РФ атакувала 19 разів біля Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 45 штурмів в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Новоторецького, Проміня, Даченського, Новоукраїнки, Шевченка, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Надіївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку противник атакував 10 разів біля Костянтинополя, Розливу та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили 8 атак загарбників поблизу Привільного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 6 атак ворога в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за добу відбили 17 атак російських військ. Окупанти здійснили 334 артилерійські обстріли, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню, завдали 29 авіаударів і застосували 33 керовані авіаційні бомби.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога.