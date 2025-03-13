Чаще всего за минувшие сутки россияне атаковали Покровское направление – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны вступали в бой с армией России 138 раз.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (12 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 98 авиационных ударов, применив 3 ракеты и сбросив 150 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, в том числе 147 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2283 дроны-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 2 атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении в течение суток оккупанты совершили 8 атак. Защитники ВСУ остановили штурмы противника у Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз и пытался продвинуться вблизи Мирного, Колодязов и Грековки.

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На Северском направлении украинские защитники отбили 9 штурмов противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны провели 1 бой с врагом вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении армия РФ атаковала 19 раз у Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

На Покровском направлении защитники Украины остановили 45 штурмов в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Новоторецкого, Проминя, Даченского, Новоукраинки, Шевченко, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Надиевки и Андреевки.

На Новопавловском направлении противник атаковал 10 раз возле Константинополя, Разлива и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили 8 атак захватчиков вблизи Привольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении защитники отбили 6 атак врага в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили 17 атак российских войск. Оккупанты осуществили 334 артиллерийских обстрела, из них 12 – из реактивных систем залпового огня, нанесли 29 авиаударов и применили 33 управляемые авиационные бомбы.

На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не обнаружили признаков формирования наступательных группировок врага.