Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Рубіо: Припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згоду

Христина Бондарєва, Степан ГафткоЧетвер, 13 березня 2025, 08:52
Рубіо: Припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згоду
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо у 12 березня сказав, що припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо РФ дасть на це згоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Рубіо сказав, що якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро, "і це дасть зрозуміти їхні наміри".

Реклама:

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну – ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією", – сказав він журналістам під час дозаправки в Ірландії під час перельоту з Саудівської Аравії до Канади. 

"Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", – додав він.

Рубіо відзначив, що коли він з американською делегацією зустрілися з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни. 

РЕКЛАМА:

"Вони висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили, покласти край цьому конфлікту", – сказав він.

Читайте також: Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

Нагадаємо: 

СШАРосіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Усі новини...
США
Переможець виборів у Гренландії відкинув зазіхання Трампа на острів
Дуда розкритикував главу МЗС Польщі за перепалку з Маском і Рубіо в Х
В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS – Associated Press
Останні новини
00:04
На Київщині ППО працює по російських БпЛА
23:48
Зеленський поговорив із прем'єром Канади про посилення тиску на Москву
23:35
Для реалізації припинення вогню треба обговорити ЗАЕС, порти і Курщину – Віткофф
23:14
На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб
23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
22:13
фехтування17-річна українка Максименко здобула золото Гран-прі Будапешта
22:08
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
21:54
Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі
21:30
У понеділок у низці областей мокрий сніг, вночі до 8° морозу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: