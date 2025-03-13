Рубіо: Припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згоду

Державний секретар США Марко Рубіо у 12 березня сказав, що припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо РФ дасть на це згоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Рубіо сказав, що якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро, "і це дасть зрозуміти їхні наміри".

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"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну – ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією", – сказав він журналістам під час дозаправки в Ірландії під час перельоту з Саудівської Аравії до Канади.

"Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", – додав він.

Рубіо відзначив, що коли він з американською делегацією зустрілися з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни.

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"Вони висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили, покласти край цьому конфлікту", – сказав він.

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