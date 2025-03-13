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Рубио: Прекращение огня возможно уже через несколько дней, если Россия даст согласие

Кристина Бондарева, Степан ГафткоЧетверг, 13 марта 2025, 08:52
Рубио: Прекращение огня возможно уже через несколько дней, если Россия даст согласие
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио в 12 марта сказал, что прекращение огня между Россией и Украиной может начаться уже через несколько дней, если РФ даст на это согласие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Рубио сказал, что если ответ россиян на предложение месячного режима тишины будет отрицательным, это будет очень обидно, "и это даст понять их намерения".

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"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга – ни снарядами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией", – сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии во время перелета из Саудовской Аравии в Канаду. 

"Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", – добавил он.

Рубио отметил, что когда он с американской делегацией встретились с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии в прошлом месяце, россияне оказались открытыми к идее урегулирования войны. 

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"Они выразили готовность при соответствующих обстоятельствах, которые они не определили, положить конец этому конфликту", – сказал он.

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Напомним: 

По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

СШАРосcияроссийско-украинская война
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