Рубио: Прекращение огня возможно уже через несколько дней, если Россия даст согласие
Государственный секретарь США Марко Рубио в 12 марта сказал, что прекращение огня между Россией и Украиной может начаться уже через несколько дней, если РФ даст на это согласие.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times
Детали: Рубио сказал, что если ответ россиян на предложение месячного режима тишины будет отрицательным, это будет очень обидно, "и это даст понять их намерения".
"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга – ни снарядами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией", – сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии во время перелета из Саудовской Аравии в Канаду.
"Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", – добавил он.
Рубио отметил, что когда он с американской делегацией встретились с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии в прошлом месяце, россияне оказались открытыми к идее урегулирования войны.
"Они выразили готовность при соответствующих обстоятельствах, которые они не определили, положить конец этому конфликту", – сказал он.
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Напомним:
По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.