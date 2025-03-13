Шольц: Не можна допустити демілітаризації України

Демілітаризація України є однією з цілей Росії, і цього не можна допустити, переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Шольца: "Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і цього не має статись".

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Деталі: Він підкреслив, що сильна армія – це "найважливіша гарантія безпеки для країни".

Шольц закликав до продовження довгострокової підтримки України – "до досягнення миру і після нього".

За його словами, припинення вогню, про яке наразі ведуться розмови, дає можливість вивчити шляхи досягнення довгострокового миру. Він вважає, що це може включати подальші кроки, такі як обмін полоненими або повернення викрадених людей.

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Передісторія:

Нещодавно французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Європа має відкинути заклики до демілітаризації України. Він також вказав, що Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії".

Своєю чергою французький президент Емманюель Макрон наголошував, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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