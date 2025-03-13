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Шольц: Не можна допустити демілітаризації України

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 13 березня 2025, 09:00
Шольц: Не можна допустити демілітаризації України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebok

Демілітаризація України є однією з цілей Росії, і цього не можна допустити, переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Шольца: "Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і цього не має статись".

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Деталі: Він підкреслив, що сильна армія – це "найважливіша гарантія безпеки для країни".

Шольц закликав до продовження довгострокової підтримки України – "до досягнення миру і після нього".

За його словами, припинення вогню, про яке наразі ведуться розмови, дає можливість вивчити шляхи досягнення довгострокового миру. Він вважає, що це може включати подальші кроки, такі як обмін полоненими або повернення викрадених людей.

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Передісторія:

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Шольцдопомога Українізброя
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