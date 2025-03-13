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Шольц: Нельзя допустить демилитаризации Украины

Ирина Кутелева, Ирина БалачукЧетверг, 13 марта 2025, 09:00
Шольц: Нельзя допустить демилитаризации Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото с Facebok

Демилитаризация Украины является одной из целей России, и этого нельзя допустить, убежден канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Шольца: "Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и этого не должно произойти".

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Детали: Он подчеркнул, что сильная армия – это "важнейшая гарантия безопасности для страны".

Шольц призвал к продолжению долгосрочной поддержки Украины – "до достижения мира и после него".

По его словам, прекращение огня, о котором сейчас ведутся разговоры, дает возможность изучить пути достижения долгосрочного мира. Он считает, что это может включать дальнейшие шаги, такие как обмен пленными или возвращение похищенных людей.

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Предыстория:

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Шольцпомощь Украинеоружие
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