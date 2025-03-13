Шольц: Нельзя допустить демилитаризации Украины

Демилитаризация Украины является одной из целей России, и этого нельзя допустить, убежден канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Шольца: "Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и этого не должно произойти".

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Детали: Он подчеркнул, что сильная армия – это "важнейшая гарантия безопасности для страны".

Шольц призвал к продолжению долгосрочной поддержки Украины – "до достижения мира и после него".

По его словам, прекращение огня, о котором сейчас ведутся разговоры, дает возможность изучить пути достижения долгосрочного мира. Он считает, что это может включать дальнейшие шаги, такие как обмен пленными или возвращение похищенных людей.

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Предыстория:

Недавно французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что Европа должна отвергнуть призывы к демилитаризации Украины. Он также указал, что Франция "откажется от любой демилитаризации украинской армии".

В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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