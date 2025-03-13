Парламент Франції підтримав Україну та закликав вилучити російські активи

Національні збори Франції схвалили резолюцію із закликом посилити допомогу Україні та конфіскувати заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Le Figaro

Деталі: Попри запеклі дискусії у парламенті документ був ухвалений 288 голосами.

Реклама:

Ще 54 депутати проголосували проти – це були представники ультралівої "Нескореної Франції" і комуністи. Ультраправе "Національне об’єднання" утрималось.

Резолюція має, по суті, символічне значення, але депутати сподіваються, що вона дасть їм змогу вплинути на лінію уряду, який зараз виступає проти арешту росактивів.

Резолюція закликає ЄС, НАТО та "інші країни-союзники продовжувати та збільшувати свою політичну, економічну та військову підтримку України".

РЕКЛАМА:

Французькі депутати також внесли до тексту поправку, що закликає ЄС "побудувати незалежну європейську оборону".

Текст резолюції також "закликає Європейський Союз і його держави-члени без зволікання розпочинати арешт заморожених російських активів…щоб фінансувати військову підтримку України в її спротиві та відновленні".

Іншими пунктами, які викликали дискусії, були питання імпорту російського газу країнами ЄС, який резолюція закликає "припинити", а також присутність французьких солдатів на українській землі в разі укладення мирної угоди.

Остаточний текст з поправками "заохочує французький уряд та його європейських партнерів вивчити можливість розгортання європейських миротворчих сил в Україні".

Читайте також: "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"

Нагадаємо: