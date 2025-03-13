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Парламент Франции поддержал Украину и призвал изъять российские активы

Ирина Кутелева, Степан ГафткоЧетверг, 13 марта 2025, 09:40
Парламент Франции поддержал Украину и призвал изъять российские активы
Фото: Getty Images

Национальное собрание Франции одобрило резолюцию с призывом усилить помощь Украине и конфисковать замороженные российские активы для финансовой поддержки Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Le Figaro

Детали: Несмотря на ожесточенные дискуссии в парламенте документ был принят 288 голосами.

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Еще 54 депутата проголосовали против - это были представители ультралевой "Непокоренной Франции" и коммунисты. Ультраправое "Национальное объединение" воздержалось.

Резолюция имеет, по сути, символическое значение, но депутаты надеются, что она позволит им повлиять на линию правительства, которое сейчас выступает против ареста росактивов.

Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие страны-союзники продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".

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Французские депутаты также внесли в текст поправку, призывающую ЕС "построить независимую европейскую оборону".

Текст резолюции также "призывает Европейский Союз и его государства-члены без промедления начинать арест замороженных российских активов...чтобы финансировать военную поддержку Украины в ее сопротивлении и восстановлении".

Другими пунктами, которые вызвали дискуссии, были вопросы импорта российского газа странами ЕС, который резолюция призывает "прекратить", а также присутствие французских солдат на украинской земле в случае заключения мирного соглашения.

Окончательный текст с поправками "поощряет французское правительство и его европейских партнеров изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине".

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Напомним:

ФранцияУкраинароссийско-украинская война
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