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Помічник Путіна заявив, що Росія бачить загрозу для себе в Балтії

Альона Мазуренко Четвер, 13 березня 2025, 11:07
Помічник Путіна заявив, що Росія бачить загрозу для себе в Балтії
Микола Патрушев та Володимир Путін, фото AFP/Getty Images

Помічник правителя Росії Микола Патрушев заявив, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні, зокрема йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство.

Джерело: Патрушев в інтерв'ю журналу "Национальная оборона"

Пряма мова: "Прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства".

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Деталі: Патрушев заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".

Він також заявив, що нинішнє загострення обстановки в Балтійському морі спровокувала Велика Британія.

За його словами, НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій.

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Пряма мова: "З кінця минулого року в рамках операції "Балтійський вартовий" на Балтику перекидаються додаткові сили нібито для протидії диверсіям, які почастішали. Експерти схиляються до думки, що самі країни НАТО є організаторами, спонсорами і виконавцями почастішання позаштатних ситуацій на торговельних суднах, виходу з ладу підводної інфраструктури.

За наявною інформацією, їхні ВМС планують посилити терористичну діяльність щодо російських підводних трубопроводів, танкерів і суховантажів".

РосіяБалтіяНАТО
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